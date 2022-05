Sébastien JOLIVET

Je participe à la formation des animateurs et des animatrices qui interviennent auprès de différents publics

(enfants, adolescents, adultes ). J'encadre un séjour au Festival d'Aurillac pour des adolescents sous main de justice en partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Je construis des projets d'éducation aux médias dans des lieux d'éducation et de loisirs (écoles, collèges, lycées, accueil de mineurs, centres sociaux etc.)





Mes compétences :

Ecoute

Education

Gestion de projet