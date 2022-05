Réussir vos travaux, gagner du temps et rester serein



A votre écoute, je suis le facilitateur de vos projets de travaux, de rénovation, et je peux vous apporter des solutions en mobilier et articles pour l’aménagement de votre habitat ou de votre entreprise (luminaires, parquets, sanitaires …).

Grâce à mon réseau des meilleurs artisans et/ou maîtres d’œuvres locaux signataires de la CHARTE ENGAGEMENT QUALITÉ (compétence, respect des dispositifs fiscaux, réglementaires et des délais) vous n’avez plus à les chercher. En tant que courtier je vous propose une offre globale correspondant à votre budget, je négocie avec les professionnels le meilleur prix de vos travaux et prend en compte votre attente finale.

Je m’engage à répondre à votre premier contact sous 48h et vous présenter le book de votre projet (devis, plans 3d, illustrations) dans les 2 semaines suivant la visite technique des artisans. Enfin j’assure un accompagnement commercial pendant toute la durée de votre chantier.



Sébastien JOLLET

06 70 07 50 56

Mail : s.jollet@activ-travaux.com

Site web : http://www.nord-vendee.activ-travaux.com





Mes compétences :

Réactivité

Qualité

Rénovation immobilière

Energies renouvelables

Construction

Services