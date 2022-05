Sébastien JOMAT

Je suis disponible, engagé, toujours prêt à rendre service, investi, consciencieux. Un peu susceptible et parfois râleur.



Jeune mais soif de connaissances, envie de progresser, envie d'expériences nouvelles, je me vois davantage sur un poste de gestion d'humains, de clients. L'animation d'une communauté, d'un groupe de collaborateurs, etc.



J'aime la mise en place de projets et d'outils servant ensuite à l'ensemble d'un groupe ou à des personnes ciblées.







Mes compétences :

Management d'équipe

COREL DRAW

Organisation