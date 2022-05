Sébastien JONGMANS

Ingénieur généraliste en énergies, diplômé de l'INPG (Grenoble) et possédant 3 ans d'expérience en bureau d'études EnR, principalement photovoltaïque.



La majorité des missions que j'ai réalisées sont des maîtrises d'oeuvres de centrales photovoltaïques de plusieurs MWc incluant :

- Des études de faisabilité : architecture électrique, dimensionnement BT des câbles et protections, synoptiques électriques, cheminements, implantations des équipements dans les locaux électriques, protections HTA



- Des rédactions de cahier des charges pour les consultations d'entreprises : CCTP, AE, RDC, planning chantier



- Le suivi des travaux jusqu'à la mise en service des centrales : participation aux réunions de chantier, contrôles périodiques des réalisations, validation des demandes de sous-traitances validation des demandes de situations, opérations de réceptions et levées des réserves.



J'ai aussi l'expérience d'audits techniques de projets pour le compte de banques ou investisseurs (Due Diligence). Dans ce cadre, j'ai validé les contrats de construction et O&M, la conception technique des centrales, les matériels utilisés ainsi que la conformité des travaux sur site.



Ces expériences m'ont amené des compétences en gestion de projets de construction, en génie électrique BT et HTA, des notions de VRD, couverture et structure.





De retour d'un séjour de 9 mois en Australie et Asie du Sud-Est, je recherche activement un emploi de chargé d'affaires/chef de projets ou d'ingénieur d'études dans le domaine du génie électrique en Rhône-Alpes.





Mes compétences :

Électricité

Électronique

Word

Pvsyst

Monitoring

Excel

Photovoltaïque

Ms project

Autocad

Due diligence

HTA

Ingénieur

Gestion de projets

Expertise