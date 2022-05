Sebastien JOUFFROY

Concepteur et revendeur du harnais de ski pour enfants Esyski.

Pour un apprentissage du ski sécurisé

Passionné de ski, j'ai tâché de transmettre cette passion à mes enfants. Des problèmes de dos et de genoux m'ont amené à développer un harnais me permettant d'adopter une position confortable pour ne pas souffrir lors de la phase d'apprentissage du ski à mes enfants. Je souhaitais également assurer leur sécurité, notamment sur les pistes un peu raides ou lorsqu'ils prenaient trop de vitesse. Une autre condition restait de pouvoir les laisser libre de leurs mouvements afin qu'ils puissent avoir la sensation de skier seul d'où le développement du dispositif de coulisse. Il m'aura fallut deux saisons pour mettre au point le harnais Esyski qui a vu sa première commercialisation en octobre 2013. Il a depuis enchanté bon nombre de clients. En parallèle des ventes effectuées surArray, le harnais Esyski a fait son entrée début 2015 dans les magasins en station...