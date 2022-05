Sébastien JOUR

Toujours à la recherche de nouveaux challenges, ambitieux et compétiteur par nature, je souhaite transmettre et apporter, dans le monde du Football.



Prêt à me rendre disponible sur la France entière, selon le poste proposé.



Passionné par, et formé pour, cette activité, je me suis spécialisé dans le domaine de la Préparation Physique, et de l'Entraînement spécifique au Football.



Réelle addition pour un club, je suis apte à intervenir sur toutes les catégories, avec une préférence pour le pôle Pré-Formation et Formation

Je suis également capable d'évaluer, de quantifier et de qualifier une charge de travail pour un objectif donné, afin de mettre en place des programmes individualisés, selon la qualité physique travaillée.



Le tout dans la bonne humeur, avec un climat favorable à l'apprentissage et à la performance.