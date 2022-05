Sébastien JOUVE

Passionné de photographie et d'aeronautique, apres avoir travaillé près de 20 ans en tant que personnel navigant. J'ai créer en 2009 ma société de photographie aerienne par ballon captif.

Implanté à Rognonas près d'Avignon je develloppe mon activité dans le secteur du BTP, Architecture, Urbanisme, Tourisme, Evenementiel, Immobilier, Archéologie, Patrimoine...



Le champs d'action est tres large d'autant que ce systeme permet de réaliser des reportages en tout lieu sans restriction contrairement à l'avion/ULM, helicoptère ou les drones qui est beaucoup plus contraignant en terme de réglementation de survol



aujourd'hui je vole par procuration en pilotant du sol ma nacelle photo accrochée sous un ballon gonflé avec 9m3 d'helium



les yeux en l'air les pieds sur terre !!!



contactez moi : 06 14 45 05 01 - contact@zenith-photo.fr

plus d'infos sur :Array



page Facebook : https://www.facebook.com/ZenithPhotoAerienne



Mes compétences :

Suivi de chantier

Reportage

Photographie

Photo

Photogrammetrie

Photographie aérienne