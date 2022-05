Sébastien JUNKER

Autodidacte, j'ai appris le métier de commercial sur le terrain en Allemagne. J'ai ensuite pu me réaliser professionnellement en évoluant rapidement au poste de responsable commercial. J'ai dirigé une filiale commerciale en Allemagne.

Réel Professionnel des relations franco-allemandes depuis plus de 15 ans, j'occupe également depuis quelques années un poste d'intervenant professionnel à l'université de Nancy (Master 2 Stratégies & commerce à l'internationale - Techniques de négociation en langue allemande).



Cette expérience significative, axée dans un contexte international, m’a également orienté vers un service au client de qualité, afin de le conseiller et de le satisfaire au mieux.



Je suis bilingue allemand et je pratique un anglais.



Je recherche actuellement un nouveau challenge professionnel de préférence dans l'import-export.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Export

Commerce international

Marketing

Négociation

Import/Export

Exports

Logistics Management