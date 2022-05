Sebastien KALOYAN

Je recherche un poste en montage audiovisuel.

J'ai une connaissance du métier de monteur que je pratique personnellement avec 8 années d'expérience.

Au cours de cette période, j'ai pu réaliser et monter divers contenus, comme des clips vidéos, des courts métrages ou documentaires, ces deux derniers ayant été produits au cours de ma maîtrise de Production Audiovisuelle et Multimédias.



J'y ai expérimenté un certain nombre des facettes du métier, telles que la création de concept d'émission, de documentaires ou séries, et j'ai aussi pu pratiquer la captation d'images, qui a fait partie de mes activités en 2010(1 soir par semaine). J'étais alors caméraman des matchs a l'extérieur d'une équipe de basket évoluant en Nationale 2.



Je travaille essentiellement avec Adobe Premiere Pro, depuis la version CS3 jusqu'a la CS5 actuelle, et j'ai commencé il y a peu a m'auto-former sur Adobe After Effects CS5 dont je comprends peu a peu le fonctionnement.



J'aimerais mettre a profit mes compétences, et ma passion pour ce domaine afin de mener a bien des projets audiovisuels jusqu'a leur réussite, en y apportant ma touche personnelle et mon expérience.



Desormais integré au monde de la grande distribution, j'aimerais également pouvoir évoluer dans un premier temps vers un poste de manager et pourquoi pas viser plus haut si les occasions me le permettent.



Mes compétences :

Cameraman

Monteur

Réalisateur