Sébastien KLEBER

Gérant d'une société spécialisé dans la réalisation d'applications électriques pour les zones explosibles et suivant ATEX , UL/CSA et IEC Ex - Nos produits sont développés et conçus en France dans notre usine



Ingénierie ATEX



Réalisation d'enveloppes électriques pressurisées pour zone 1 et zone 2



Réalisation de boites à bornes , boites de jonction vides ou produit clé en main selon votre cahier des charges



Réalisation d'enveloppe inox 304 L ou inox 316 L sur mesure avec un indice de protection important

IP 65/66 selon la norme IEC/EN 60529







Mes compétences :

ATEX

Électrique