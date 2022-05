Sebastien Koamivi KPÉLI

Passionné de radio depuis 1999 en tant qu'opérateur de son à Galaxy fm, avec en appui disck jockey au Byblos,Kora night club à Lomé.

2001 responsable technique à la première radio de sport en Afrique (SPORT_FM) en passant par la radio Métroploys en tant programmeur d'antenne en 2011

2012 responsable technique à radio victoire

2015 responsable technique à taxi fm avec création de vis et boulons une structure d'installation radio et télé qui a fait ses preuves avec HIT RADIO AFRIQUE dont l'installation du TOGO,BURKINA FASO,COTE D'IVOIRE,BURUNDI,BÉNIN,SÉNÉGAL (confère Global Boulons Vis Afrique) avec des sollicitations des pays voisins Ghana et Bénin etc...