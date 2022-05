Sebastien KOCET

Honnêteté, Intégrité et Loyauté.

Ces 3 qualificatifs sont les pilliers du métier de Consultant.



Je puise mon pragmatisme dans les expériences terrain de mes premières années de développeur.

Désormais expert en Maîtrise d'Oeuvre ou en assistance à Maîtrise d'Ouvrage sur l'ensemble de la chaîne du projet décisionnel, je prends également ma casquette de Directeur de Projets lorsqu'il devient nécessaire de cadrer, de piloter et de gérer ce projet.

Mes domaines d'intervention sont principalement la sous-traitance automobile, le domaine médical (laboratoires pharmaceutiques et vétérinaires) et la banque.



Je mets à profit ma fibre pédagogique lors de la réalisation ou de la personnalisation de supports de formations, et bien évidemment lors d'animations de formations, tant en français qu'en anglais.



Mon désir de transmettre à la fois les ficelles et les rigueurs du métiers de consultant s'associe avec ma profonde volonté d'accompagner et de conseiller les nouvelles recrues, autant dans le cadre de mon entrerpise que lors de mes cours en gestion et management de projets à la MIAGE de LYON.



Mes compétences :

Chef de projet

Cognos

Décisionnel

Expert

Informatique

Informatique décisionnelle