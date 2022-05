Sébastien KOHLER

Fraichement sorti d'une expérience intense de 2 ans chez W2P-Production, je suis de retour sur le marché en tant que Motion Designer Freelance.



Mes connaissances me permettent d'intervenir sur une large palette de support de communication.

Je maîtrise principalement After Effect, Illustrator, Photoshop et Indesign.



Ma dernière bande démo est visible ici : http://vimeo.com/121694399



Vous pouvez me joindre sur : mactwist.production@hotmail.fr



Mes compétences :

MAYA

Illustrator

Indesign CS5

Photoshop CS5

Motion Graphics

After Effect / Première

Adobe After Effects

Adobe

Graphisme

Production

Direction artistique

Animation 3D

Art