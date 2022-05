Sebastien KOUNI

Bonjour,je suis sébastien Kouni , je suis Togolais



Je suis déclarant en douane, le travail qui m'absorbe trop de temps pour ma famille alors j'ai l'abandonné.

Je suis maintenant dans l'agro-pastoral.



Il y a un an j'ai découvert la société stemtech qui ma tellement plu de ses produis que j'ai test' ensemble avec ma famme. Après satisfation j'ai décidé de partagé ses produits avec tout le monde, raison pour laquelle je devenu distributeur indépendant.

Je suis dans une équipe très très dinamique nommée EQUIPE DES CHAMPIONS à la tète de laquelle se trouve le CHAIRMAN du monde.

Je voudrais travailler avec tous ceux qui ont envie de liberté finacière , de réussite et aider autrui, créer de s relations sincèers et durabl.

A nos succès !



Mes compétences :

Internet

Santé