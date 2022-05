Sébastien KOZACZYK

Et si vous faisiez sourire votre avenir ?



Si vous voulez faire du commerce autrement, venez participer au projet ACT FOR KIDS du groupe !

Rejoindre ÏDKIDS, c'est :

- Mettre votre passion du produit au service d'un VRAI Projet, au sein d'un groupe ambitieux et Porteur de valeurs fortes,

- Grandir chaque jour en faisant le choix de la curiosité, de l'ouverture et de la remise en cause,

- Faire pétiller votre carrière de projets riches et de rencontres passionnantes.



En tant que Directeur Régionale IDKIDS (Okaidi, Obaibi, Oxybul Eveil et jeux, Idkids Stores) en Normandie, je suis en constante recherche de nouveaux talents « libérateurs d’énergie et intra-preneurs » sur des postes de :

- Responsable de magasin - Adjoint de magasin - Conseiller de Vente tous types de contrats



N’hésitez pas à m’envoyer votre CV si un poste chez IDKIDS vous tente et retrouver toutes nos offres sur http://www.idkidsgroup.com/fr/job-offers.html



Mes compétences :

Management