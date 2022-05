Sébastien KRAJKA

Diplômé d'un Mastère Spécialisé en E-commerce & Marketing Direct (SKEMA, ex-ESC Lille), je m'occupe actuellement de la gestion et du développement d'un site e-commerce.



Missions :

- Acquisition de trafic (SEO, SEA, PLA, Places de Marché...).

- Création / Routage de campagnes e-mailing (acquisition et fidélisation).

- Création / Application de la politique commerciale.

- Développement des gammes produits.

- Administration des fiches produits.

- Gestion SAV (téléphone, mail, tchat).

- Améliorations techniques et Veille.







Mes compétences :

Business

COMMERCE

Community manager

Direct management

E commerce

E marketing

E- Marketing

E-business

Ebusiness

Internet

Internet marketing

Management

Manager

Marketing

Marketing direct

Marketing internet

Marketing online

Marketing relationnel

Relationnel

Webmaster