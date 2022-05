Sébastien KUNZ

Responsable Webmarketing et Communication 360° à Strate, école de design : http://www.stratecollege.fr



Activités artistiques dans la musique : auteur, compositeur, interprète et gestion de projet autoproduit,



Freelance :

Conseil en communication print et web

Peinture et Photographie (créateur)

Graphisme / suivi de fabrication



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Graphisme

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Design

Stratégie de communication

Webmarketing

Acquisition

SEO