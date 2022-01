Sébastien KUPCZACKI

Depuis plus de 19 ans dans le domaine de la lubrification industrielle, je suis Responsable commercial Grand-Comptes.



J'aime les aspects techniques et aider mes clients à résoudre les problèmes qu'ils me soumettent.



Je raisonne plus en termes de cost-saving et de pérennité de la solution plutôt qu'en termes de prix.



Je suis axé sur la satisfaction du client, mais je n'oublie pas d'être rentable et efficace pour mon entreprise.



Je suis autonome et j'aime travailler dans un climat de confiance et de bonne humeur et j'apprécie le travail en équipe.