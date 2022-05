Sébastien L'HORSET

Nous développons en ce moment un site web gratuit pour les vacances.

Ça s'appelle gimty.com

Ce que nous aimons lorsque nous rendons visite à des amis dans une autre région, c'est qu'ils nous conseillent sur ce qu'il faut faire ou visiter absolument, et ils le font si bien parce qu'ils nous connaissent et savent ce que nous apprécions.

Eh bien gimty reprend ce principe simple:

Pour vos vacances en france et Dom-Tom, prenez contact avec les habitants de vos destinations afin qu'ils vous renseignent gratuitement sur les activités et actualités de leur région.

Vous avez la possibilité de sélectionner des centres d'intérêts afin d'obtenir une information personnalisée et qui réponde au mieux à vos attentes en matière de vacances.

WWW.GIMTY.COM

"Prendre le pouls d'une région avec un oeil local."

https://www.youtube.com/watch?v=eUwr2-lWVwI