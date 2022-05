Sebastien L'HOTE

J'ai mené plus de 80 projets de Profitability et Costing Management (ABC Activity Based Management, ABB, Budgeting, ABM, gestion de la performance financière) pour plus de 50 companies.



Mes Spécialités:

- Project Management / Team leading / Consulting management / Consulting sales / EPM

- Carbon and Water Footprint

- Profitability and Cost Management (PCM)



Satriun Group

http://www.satriungroup.com/

https://www.facebook.com/SatriunGroup

https://twitter.com/SatriunGroup

https://plus.google.com/ +SatriunGroup



Mes compétences :

SAP PCM

Conseil en management

ABC/ABM

Direction de projet

Implémentation de solutions informatiques

Gestion de projet

Conduite du changement

Formation

Business Process Management

EPM