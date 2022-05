Sébastien LABBE

Futur Diplômé Arts et Métiers ParisTech, j'ai suivi un cursus d'ingénieur généraliste avec une spécialité en matériaux et procédés innovants pour l'énergie et le nucléaire.

La majorité de mes expériences professionnelles sont dans l'industrie, dont deux des plus récentes en industrie automobile en tant qu'assistant ingénieur environnement et qualité. J'ai également une expérience en laboratoire en mécanique des matériaux.

Actuellement en recherche d'emploi, je me concentre sur l'industrie au sens large: transports et nucléaire, en tant qu'ingénieur qualité.



Mes compétences :

OFFICE 2007

Catia v5

Qualiticien

Nucléaire

Mécanique générale