Sebastien LACHEVRE

Depuis plus de 15 ans j’exerce mon métier d’ingénieur dans l’industrie du développement logiciel. J’ai parcouru plusieurs rôles et métiers :

- J’ai débuté comme développeur puis comme chef de projet dans une ESN

- J’ai été responsable des études et du développement dans une entreprise du secteur de l’assurance

- Depuis 3 ans, je suis directeur du développement chez un éditeur de logiciel spécialisé en GMAO, ou j’ai en charge la stratégie du produit et l’organisation, dans une approche devops, des équipes R&D et des équipes opérationnelles.

J’ai eu à relever différents challenges dans ces fonctions:

- Pour livrer des fonctionnalités à valeur ajoutée et des produits fiables

- Pour mettre en place des équipes agiles et efficaces qui produisent en continu

- Pour définir les engagements des équipes et les amener à les respecter

J’apporte mon expertise technologique et mon expérience du management pour mettre en œuvre la stratégie définie en lien avec les exigences du board de l’entreprise.

C’est une mission excitante qui donne l’opportunité de penser aux applications du futur qui permettront de gérer des bâtiments, et même des villes, de façon intelligente, et respectueuses des considérations sociales et environnementales.



Mes compétences :

ITIL Foundation V3

Agile Methods

Product Management

BI

Application architecture

product Dévelopement

Release Management