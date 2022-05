Sebastien LACROIX

Actuellement en recherche d'un poste que me conviendrais et en rapport avec mes qualités

est celles que vous demandez je suis la personne qu'il vous faut,je suis disponible des que

vous le souhaiter aux jours qui vous conviendrais .J'ai mes permis E et EC a jours ainsi que la FIMO et FCOS,carte conducteur C-A-P.



Je suis une personne rigoureuse polyvalent réactif et m’adapte très vite a tous situation.Mon

expérience m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences parmi celles que vous pouvez

rechercher chez un conducteur poids lourd.Je possède tous les atouts qui me permettront de

réussir dans le rôle que vous voudrez bien me confier.Motivation rigueur et écoute sont les

maîtres mot de mon comportement professionnel. Également le travail en équipe et un de

mes atouts.