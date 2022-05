Bonjour et Bienvenue sur mon profil,



Mes valeurs et convictions:

L’entraide, le partage, l'engagement et la bienveillance au sein d'un environnement de travail sain, innovant et agile sont les maîtres mots de mon leitmotiv et de mon implication au quotidien !



Profil:

Expérimenté, doté d'une triple compétence Avant-Vente, Commerce et Marketing dans les domaines du Cloud, de l'IT, du réseau, de la sécurité, je dispose d'un excellent relationnel et de bonnes compétences rédactionnelles.

Mon esprit entrepreneurial, créatif et autonome sont de véritables atouts pour le métier d'avant-vente que j'exerce avec passion.



18 années d'expériences au service de l'IT & Télécoms, j'ai exercé les fonctions suivantes:

- Développeur d'applications Web et applications orientés objets dans les télécoms

- Marketing stratégique dans les télécoms et l'aérospatiale

- Commercial IT & Cloud chez des intégrateurs, hébergeurs et opérateurs

- Business Developer, MOA et MOE à mon compte



Depuis 2014, je continue de perfectionner mon expertise dans le Cloud chez FIDUCIAL Cloud en tant que Pre-Sales Lead Manager.

Ce qui m’anime, c’est la compréhension des problématiques des Entreprises autour de la transformation digitale et l’évolution du marché du Cloud.



Mes domaines d'expertises techniques sont les suivants:

- Datacenter

- Réseau

- Sécurité du S.I.

- Infrastructure de stockage (SAN, hyperconvergence, Ceph, ZFS)

- Virtualisation (VMware, Openstack)

- Sauvegarde Veeam



Les métiers que j'exerce avec passion sont les suivants:

- Architecture d'infrastructures & Solutions Cloud

- Avant-Vente & Conseil

- Marketing

- Commerce



Technophile et passionné par les métiers de l'IT, je suis curieux de tout, ouvert aux nouvelles rencontres et aux nouveaux projets au carrefour de mes passions.



Merci d'avoir consacré du temps à lire ma présentation

Sébastien LAILLIER



Mes compétences :

Telecom

IT consulting

IPTV

Hébergement cloud

Téléphonie sur ip

MPLS

Audio, vidéo, visio conference

DSLAM, CMTS, WIFI

VoIP

SaaS, PaaS, IaaS

Microsoft

Management

Innovation Technologique

Marketing

Vente

Microsoft office

Asterisk

Conseil

Open source

PMS

TELECOMS & RESEAUX

MOE

INFORMATIQUE HOTELLIERE

Gestion de projet

Animateur de réseau

Réseaux sociaux professionnels

Luxe

Hôtellerie

Tourisme

Photographie

INFORMATIQUE

TELEPHONIE IP

Business development

Entrepreneur