"Les deux choses les plus importantes n'apparaissent pas au bilan de l'entreprise : sa réputation et ses hommes."



Bonjour,



Je suis dirigeant-associé d'un cabinet spécialisé dans la protection de vos revenus et de votre patrimoine.



J'aborde avec mes clients leurs problématiques de Prévoyance, de Retraite, d'Épargne et d'Investissement.



Je suis entrepreneur libéral et, dans le cadre d’un partenariat avec le Groupe AXA, je développe, accompagne et conseille une clientèle de cadres, professions libérales, chefs d’entreprises, sociétés…



J'exerce mon activité sur l'Ouest de la France et ma promesse est de pouvoir être réactif et disponible pour ma clientèle en développant une relation sur le long terme grâce à mon statut d'entrepreneur.



Mon travail consiste, grâce à une approche différenciée et pertinente, à apporter des solutions adaptées pour conforter la protection financière de mes clients et ainsi les aider à répondre à des questions telles que :



"Quels sont mes droits actuels et à venir pour ma retraite ? Comment m'assurer un revenu même si je suis dans l'impossibilité de travailler ? Comment puis-je me constituer un complément de revenus pour ma retraite ? Comment protéger ma famille des aléas de la vie ? Comment optimiser mes différents placements ? Comment transmettre mon patrimoine à mes héritiers dans un cadre fiscal avantageux ?..."



Si vous souhaitez bénéficier de mes services et de mes conseils, je viendrai vous rencontrer avec plaisir sur votre zone géographique. Je réaliserai l'étude sociale et patrimoniale complète de votre situation et vous proposerai alors les solutions à mettre en place ou à optimiser.



Je vous invite également à visiter mon site internet :



www.sebastienlaine.fr



A bientôt.



Sébastien Lainé



Mes compétences :

Conseil

SCPI

Épargne

Assurance Vie

Immobilier

Fiscalité

Assurance Crédit

Finance

Investissement

Assurance

Optimisation fiscale

Vente

Management

Mutuelle entreprise

Retraite