Sebastien LAINO-DELZEUX

Je suis en recherche d'emploi en qualité de conducteur poids lourds pour les régions VAR et Alpes Maritimes. Je suis titulaire des permis A, B, C, Eb, Hauturier ainsi que de la FIMO.



Ayant déjà eu un parcours de chauffeur/livreur en mobilier onéreux et fragile en caisse déménagement, je désire aujourd'hui me constituer une expérience dans la conduite de camions benne.



Ma passion pour la conduite, mon assiduité et ma conscience professionnelle m'amèneront à m'integrer rapidement au sein de votre entreprise de BTP, de terrassement ou de dépot de matériaux.



J'habite dans le canton de Fayence (83440 Est Var)



Mes compétences :

BTP

Chauffeur

chauffeur poids lourds

Fimo

matériaux

Terrassement