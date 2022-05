Sébastien LALLAURET

Organo gold : un "café santé" à l'énorme potentiel !!!



Organo Gold est une nouvelle société (2008) et opère en FRANCE depuis fin novembre 2012, formée par des personnes de grande expérience et reconnu dans leur domaine. Le produit est distribué par le MLM (multilevel marketing) ou appelé le marketing de réseau ou relationel.



L'éthique de la société semble excellente : permettre à tout un chacun de créer son affaire, quelque soit les diplômes ou le niveau socio-culturel.



Le principe actif de base, le “Ganoderma Lucidum” ou “Reishi” est un champignon médicinal bien connu, qui non seulement enrichit le café en arôme mais l'enrichit aussi en de nombreux antioxydants et protecteurs, qui vont en quelque sorte contrecarrer les inconvénients de la cafeïne sur l'organisme et renforce nos défenses naturelles.

Ce qui est à remarquer, c'est la qualité du produit... Disons qu'un gros buveur de café aurait intérêt de boire plutôt du Organo gold et se démarque de la concurrence car il est certifié 100% biologique.



Organo Gold a réalisé le parfait mélange entre le café arabica, le thé, le cacao et le Ganoderma.

A écouter les consommateurs, il se créer une synergie entre le café et le ganoderma. On commence à consommer moins de café, car les besoins recherchés sont mieux comblés : on se sent dynamique sans être "excité", plus longtemps, avec moins de conséquences sur le sommeil par exemple.

L’objectif est d’atteindre tous les peuples de la terre et à tous les niveaux de la société.



L’entreprise est : Simple, facile à dupliquer, transparente, éthique et saine.



Organo Gold favorise le développement personnel en vous aidant à Réussir (Synergie) avec un plan de formation du plus haut niveau. (Grâce, notamment, au partenariat établit avec la Fondation Napoléon Hill)



Le plan de rémunération permet une augmentation progressive des profits, semaine après semaine, mois après mois et trimestriel, en fonction de la gamme de pack du départ que vous aurez choisi. (Pack Bronze, Argent ou Or)



Nous avons un système informatique récent et fiable du point de vue technologique permettant à nos distributeurs de gérer facilement leurs affaires depuis chez eux, dans le monde, grâce à Internet.



Organo Gold est correctement enregistrée et approuvée par les agences gouvernementales concernées dans tous les pays où elle opère.