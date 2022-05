Sébastien LAMAC

Actuellement Chargé de Mission pour la candidature de Valenciennes Métropole comme ville hôte lors de la coupe du monde de football féminin 2019 de la FIFA, je suis passé par une formation STAPS en Entrepreneuriat et Management de projet ( Niveau Master) au sein de l'Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis. Curieux, polyvalent et mobile, je reste à l'écoute de nouvelles opportunités.



Mes compétences :

Gestion de projet

Maîtrise pack Office

Maîtrise Prezi

Gestion d'équipes

Community Management

Anglais (compréhension et expression)

Polonais (basique)

Communiqué de Presse

Dossier de Presse

Comptabilité Générale (basique)

Analyse Financière (basique)

Communication par les réseaux sociaux

Sport

benchmarking

Joomla!

HTML

Adobe Photoshop