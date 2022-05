Sebastien LAMOUR

ADOC Solutions propose des solutions (matériels, logiciels, services, ...) pour répondre à vos besoins de dématérialisation, de gestion documentaire et d’automatisation des processus métiers.

Notre expertise s’articule autour de 3 axes / métiers :



- Chaine de capture de documents : scanners de production, technologies de reconnaissance documentaire et d’extractions de données (LAD/RAD, OCR)

- Gestion des documents et des processus métiers : processus de circulation des informations dans l’entreprise (workflow), gestion documentaire et archivage électronique

- Prestations de service : audit, accompagnement dans les projets et la conduite du changement, prestations de numérisation et d’archivage électronique



ADOC Solutions équipe plus de 1200 sociétés sur l'ensemble du territoire national, et a en particulier développé des solutions de dématérialisation destinées au secteur bancaire & assurance.



Quelques illustrations des domaine d’applications adressés par nos solutions :

- Documents : Factures Fournisseurs, Factures Clients (non matérialisation), Dossiers Clients, Dossiers du Personnel, Bulletin de paie (non matérialisation), Cartes grises, Déclarations de TVA, Formulaires (CERFA, …), PV, Enquêtes (satisfaction, …), Contrats

- Processus : PurchaseToPay (commandes < = > factures fournisseurs), Crédit, Souscription, Succession, RH, RECOUVREMENT, Opérations de Vote, ...



Mes compétences :

GED

archivage

business development

RAD

Workflow

dématérialisation

BPM

TIC

numérisation