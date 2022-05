Sébastien LANNETTE

Au sein de sociétés françaises et internationales, j’ai acquis une solide expérience commerciale (BtB) dans le secteur des services aux entreprises, dans le domaine du Conseil et la vente de solutions en RH/Formation et externalisation de services auprès de clients Grands Comptes.



Orienté sur la satisfaction client et la culture des résultats, j’ai développé des compétences en matière de ventes de solutions complexes en cycles longs, de gestion de projets transversaux en France comme à l’international et de coordination d’équipes pluri-disciplinaires.



Persévérant, réactif et force de proposition, mes différentes expériences au sein d'organisations variées (Grands groupes, ETI, PME) m’ont permis d'acquérir de véritables capacités d'adaptation, de privilégier le travail d’équipe en mode projet et de développer une proximité avec les clients.



Mes compétences :

Conseil

SIRH

Négociation commerciale

Gestion de projet

Vente de solutions complexes

Développement commercial et gestion Grands Comptes