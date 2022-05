Sébastien LAPEGUE

Directeur Secteur Canin au sein de TECHNICALDOG



TECHNICALDOG propose des chiens de détection de punaises de lit, d'explosifs, de stupéfiants, de billets de banque, de produits accélérateurs d'incendie, de cadavre et de sang humain ainsi que d'autres domaines sur demande.



TECHNICALDOG est également la société qui vends les produits et services SOKKS® à travers le monde.



Director of Operation at TECHNICALDOG, international company specializing in detection dogs.



TECHNICALDOG offers bed bug detection, explosives, narcotics, paper money, arsons, cadaver and human blood and other areas on request.



TECHNICALDOG is also the company that sells the SOKKS® products and services worldwide.



Mes compétences :

Formation chiens de détection

Instructeur formation SOKKS

Projets cannins