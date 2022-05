Sébastien LARATTE

Bienvenue sur mon profil.



Géologue diplômé, j'ai participé activement à différentes missions nationales et internationales afin de contribuer significativement à des projets variés.

En effet, mon parcours professionnel m’a conduit à mener une étude complète sur les dépôts glaciaires ordoviciens algériens.

De plus, j’ai collaboré à la modélisation géologique de chenaux fluviatiles méandriformes et de leurs dépôts associés.

Par ailleurs, j'ai travaillé à la création d'une base de données pétrographique sur les roches sédimentaires dans le cadre d'un projet d'enseignement à l'Université de Bourgogne.

J’ai également pris part à l’élaboration d’une base de données des mouvements de terrain dans le département de la Marne (51) pour le BRGM.

Aujourd'hui j'occupe un poste d'ingénieur d'étude au laboratoire GEGENAA de l'Université de Reims. Dans le cadre de ces fonctions, je réalise des études géomorphologiques sur les chantiers de fouilles archéologiques et dans les contextes post-fouilles.



Mes principales compétences techniques sont :

- Analyse sédimentologique, pétrographique, stratigraphique et structurale des réservoirs carbonatés et silico-clastiques en particulier des réservoirs d’origines glaciaires

- Synthèse de Bassin : synthèses bibliographiques et données de terrain

- Interprétation et corrélation de données de subsurface : diagraphies, carottes et sismique

- Géologie de terrain : levés de coupes, échantillonage, sondages pénétrométriques (PANDA), description de carottes

- Laboratoire : techniques de granulométrie Laser et mécanique, porosimétrie (rétention en eau sur extracteur à plaques), infiltrométrie (infiltromètre à disque)

- Organisation et mise en œuvre de missions longues nationales et internationales

- Réalisation de cartes de terrain et numériques (SIG), Bases de Données géomatiques, analyses de terrains, utilisation d’outils de géolocalisation : GPS et GPS différentiel

- Modélisation géologique

- Communication des résultats : rapports écrits et communications orales

- Travail en équipe pluridisciplinaire et multiculturelle



J'utilise les logiciels des suites Microsoft Office et Open Office ainsi que MapInfo, ArcGIS, Suite Adobe, Wellcad, Vertical Mapper, Surfer, Didger, Global mapper, Autocad, Pétrel (module de corrélation).



Mes principales qualités professionnelles sont un bon sens de l'organisation, un esprit de synthèse, des capacités pluridisciplinaire, une nature autonome. Par ailleurs je manifeste de très bonnes capacités d'observation, et un bon sens de la communication.



Je souhaite intégrer une équipe créative, dynamique en adéquation avec mon expertise dans les domaines de la géologie, des Systèmes d'Information Géographique (SIG) et de la cartographie.



Ma curiosité intellectuelle ainsi que ma passion pour la géologie de terrain m'amènent à étudier toutes propositions de missions ou de postes en France. Ma maitrise de l'anglais me permet également d'accepter des déplacements plus ou moins longs à l'étranger voir une expatriation.



Merci d'avoir consacré du temps à me lire, je vous invite à me contacter pour toute collaboration à court ou à moyen termes.



Mes compétences :

Géologie

Modélisation numérique

Géologue

Sédimentologie

Afrique

GIS

SIG

Géo-archéologie