Sébastien LARROUY-ARBOURAT

Je suis âgé de 31 ans et je suis reconnue en qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). Je suis une personne dynamique et motivé car je ne veux faire qu'apprendre mon métier pour pouvoir me perfectionner encore et encore dans mon domaine.



Mes compétences :

Gérance administrative du personnel

Saisie de note de service

Création de planning

Création d'une base de données

Aisance téléphonique

Création de fiche salarié

Gestion de site internet

Saisie de compte-rendu

Organisation de réunion

Création de graphiques

Création de tableau

Création de fiche fournisseurs

Création de fiche clients

Gestion des stocks

Gestion des commandes

Création de factures

Conseiller la clientèle

Création de devis

Saisie de courriers et de mails

Accueil de la clientèle

Tri de courriers et de mails