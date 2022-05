Bonjour à toutes et tous,



Après mes premiers pas dans le secteur bancaire en 2009 chez Bnp Paribas, j'ai rejoint en 2011 le Groupe Crédit Du Nord en tant que Conseiller De Clientèle Privée.



Après avoir approfondi mes connaissances en B2C pendant plus de 5 ans, je développe désormais de nouvelles compétences en B2B au travers de mon poste de Conseiller Professionnel.



De formation commerciale, j'aime aller au contact des clients et prospects sur le terrain mais également tous les nouveaux outils numériques permettant de rendre "l'expérience client" la plus simple et innovante possible.



En parallèle, j'ai entrepris en 2016 un projet entreprenarial en tant que distributeur indépendant des produits Forever Living Products, leader mondial de l'aloevera.



Intègre, curieux et volontaire, je suis toujours prêt à relever de nouveaux défis.



N'hésitez pas à me contacter,

A bientôt,



Sébastien Lassource.



Mes compétences :

Informatique

Rédaction

Bourse

Banque

Finance