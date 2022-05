Sébastien LAUNAY

Avec une expérience de près de 25 ans dans l’Électrotechnique et le chauffage urbain, je me suis réorienté vers un domaine qui m'as toujours passionné: le dessin technique.

C'est avec rigueur et créativité que j'exerce mon nouveau métier.



Mes compétences :

APD

Permis de construire

Design graphique

CCTP

APS

Archicad

Sketchup

Topographie

Artlantis

AutoCAD

DAO

CAO

Adobe Photoshop CS5

Plans de détail

Technologie bâtiment

Normes PMR, ERP

Métrées

Études quantitatives

Normes parasismiques, construction

DOE

EXE

PRO

Esquisse

DCE

Office, Word, Powerpoint

Revit (notions)