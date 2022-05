Sébastien LAUNAY

Bonjour,



Je suis actuellement chef de mission au sein du cabinet ORECO, cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes sur Montaigu (85).



En possession du DSCG, je suis en charge d’un portefeuille clients (65 dossiers expertise et 15 dossiers CAC).



Je realise les taches quotidiennes suivantes :



Missions d'expertise comptable :

- Révision des comptes et réalisation des liasses fiscales

- Conseil client

- Réalisation des déclarations de TVA (CA3/CA12)

- Réalisation des autres déclarations fiscales (CVAE, IS )

- Présentation des comptes annuels aux clients via le logiciel Bilan Imagé



Missions de Commissariat aux Comptes :

- Réalisation des missions d'audit légal des comptes (comptes sociaux et

comptes consolidés) :

Planification et préparation de la mission

Analyse des risques (risques inhérent, risque lié au contrôle interne, risque par cycles et assertions)

Réalisation des revues analytiques (des comptes pris dans leur ensemble et par cycle)

Réalisation de différents contrôles sur l'ensemble des cycles

Contrôle du juridique et de l'annexe

Réalisation d'une note de synthèse

Réalisation du rapport sur les comptes annuels, rapport spécial sur les conventions réglementées,...



Mes compétences :

Audit

Comptabilité

ISA COMPTA

AUDITSOFT

Fiscalité

EBP COMPTA