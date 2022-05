Sébastien LAURENT-CHARVET

Docteur en géologie structurale, je suis Enseignant-Chercheur depuis 1998.

Je travaille à LaSalle (avant 2006, deux écoles IGAL et ISAB) depuis 2003.



Ma responsabilité de la formation de Techinicien Supérieur professionnel en Géologie de l'Institut Polytechnique LaSalle (Diplôme de Niveau 2, équivalent à une Licence) m'oblige, par une écoute importante et de nombreuses rencontres avec les partenaires, de mettre en place des enseignements originaux cohérents avec les besoins des entreprises. Un des axes majeurs de la formation est la pratique, dans le cadre des enseignements mais surtout durant des stages en entreprise ou un contrat d'apprentissage.



Enfin, dans le cadre de la recherche et d'une activité contractuelle, je suis pilote d'un projet de recherche Région-Feder sur une thématique à l'interface Extraction minérale/Sidérurgie. Je continue par ailleurs quelques travaux de recherche plus académique sur l'Asie Centrale et le massif hercynien français.



