Sebastien LAURO

Je suis actuellement en poste chez Egencia, Expedia Inc., en tant qu'agent d'implémentation technique.

Je suis en charge d’implémenter nos nouveaux clients dans nos différents systèmes de comptabilité et facturation sur le Logiciel Navision avec un envoi des données sur la plateforme finance sur le logiciel Oracle mais aussi dans notre CRM avec Saleforce et pour finalement synchroniser l’ensemble des informations sur le site Internet « Egencia ».

Depuis 4 ans chez Egencia, j'ai notamment continué à accroître mes connaissances techniques sur les logiciels Navision, Salesforce, website, mais aussi mes compétences de relation clientèle internationale où je suis en contact du début de l'implantation jusqu'au départ effectif du compte.



Avec ma famille, nous vivons actuellement à Manchester, Royaume-Uni, nous avons le projet de revenir en France dans le Centre de la France.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Office

Navision

Oracle

Management accounting

ERP

SAP

Implementation

Prince 2

Project Managment