Etude et développement de schémas électriques et pneumatiques.

Etude de systèmes automatisés.

Définition de matériel électrique.



DAO - SEE ELECTRICAL EXPERT (IGE-XAO).



Etude, saisie et mise à jour de schémas à partir de cahiers des charges, de trames d’études ou de brouillons.

Relevé et création de schémas électriques à partir de machines existantes ou de plans papier.



Située sur l’axe Thouars / Bressuire.



Mes compétences :

SEE ELECTRICAL EXPERT

DAO

Automatisme