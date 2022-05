Sébastien LE COEUR

Avocat en droit du travail pour les entreprises depuis plus de 15 ans



J’apporte des solutions juridico-pratiques aux PME et aux groupes internationaux.



Ma méthode de travail:



• Travail en équipe avec les clients ;



• Evaluation des risques et recherche de la meilleure solution, en fonction de la culture de l’entreprise;



• Anticipation des difficultés et plan d’actions ;



• Disponibilité téléphonique permanente, sur le fixe ou le portable ;



• Solution immédiate trouvée au téléphone, ou réactivité sous 24 heures ;



• Réunion chez le client à sa demande ;



• Formation de l’équipe RH pour maîtriser les concepts et la pratique ;



• Construction d’une relation sur le long terme, basée sur la connaissance approfondie de l’entreprise ;



• Honoraires compétitifs, coûts maîtrisés.



J’interviens spécifiquement dans deux types de domaine :



1. Au quotidien, j’accompagne les dirigeants et les équipes RH dans leurs relations sociales avec les représentants du personnel (consultation ou négociation avec les CE, CHSCT ou syndicats) ;



2. J’interviens également dans les opérations ponctuelles comme les fermetures de sites, les fusions et les plans de licenciement économique.



Mes compétences :

Droit du travail

Droit social

Droit de la sécurité sociale