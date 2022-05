Sebastien LE-CORFF

Mon expérience dans la vente de solutions informatiques s’étire maintenant sur plus de 20 ans (déjà?!). J'ai acquis des connaissances autour du Hardware, Stockage, Software, Middleware, ERP, SOA, Web services...



Loin d'être technique à proprement parler, je pense avoir une bonne compréhension des impératifs, contraintes et potentiels d'un service informatique.



Je représente Nuance Communication, leader mondial de la reconnaissance vocale. Au sein de la division Entreprise, je participe a la promotion de notre offre dédiée aux interactions clients: - Langage Naturel, Synthèse vocale, Biométrie vocale et Assistant Virtuel.



Mes compétences :

Vente

Informatique

Assurances

Négociation commerciale

Mainframe

E Commerce