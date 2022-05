Sébastien LE REUN

Identification, développement et entretien d’un réseau commercial de distribution d’équipements et matériels de pêche professionnelle.



Gestion de sociétés impliquées dans le domaine des produits de la mer, gestion des moyens humains et techniques.



Contrôle et organisation des opérations d’entretiens et de maintenances d’une structure portuaire.



Mise en place et Contrôle des démarches qualités. Veille active au respect des réglementations sanitaires liées à l’exploitation d’une halle à marée.



Capacité à communiquer et transmettre toutes informations importantes aux adhérents, sociétaires ou partenaires.



Programmation et suivi d’escales de navires de pêche ( logistique des débarquements, gestion des formalités douanières et administratives, gestion et suivi du personnel navigant, avitaillement, …).



Capacité à organiser l’ensemble des opérations de logistique ou d’arrêts techniques des navires de pêche, de commerce ou de servitude

à partir de bases avancées implantées à l’étranger.



Suivi et coordination technique des chantiers de maintenance et de réparation des navires d’un armement de pêche industrielle.



Gestion et développement des relations avec les différentes autorités locales ou les différents services de l’Etat.







Mes compétences :

Aquaculture

Nautisme

Pêche