Dessinateur-projeteur expérimenté ; l'envie de me challenger m'a conduit à lancer ma propre structure dans mon domaine de compétences. Depuis 2014, je suis parfaitement épanoui dans mon travail grâce à la diversité de projets que me confie mes clients, le rapport de confiance qui s'installe entre nous etc..



Mes compétences :

Méthode des éléments finis

Cotation fonctionnelle

Autodesk inventor

SolidWorks

Catia v5

AutoCAD

Dessin industriel

Conception 3D

Conception mécanique