Sébastien LECLERCQ

Autodidacte et passionné de nouvelles technologies, tout commence pour moi dans les années 2000. Après des études de gestion qui ne m'ont que très peu enchanté, je décide de me réorienter et de me former dans le web. 2 ans plus tard à la sortie de l'école, je trouve mon premier poste en tant que chargé de com.



De 2003 à 2008, je travaille sous plusieurs statuts (Indépendant, interim, missions en agence...) occupant différents postes. C'est durant cette période forte enrichissante et formatrice que j'approfondis mes connaissances des différents métiers du web. Je me spécialise en 2006 dans le conseil et l'accompagnement en Webmarketing.



En 2008, après avoir cumulé 5 années d'expérience, j'intègre une SSII en tant que chef de projet web pendant 4 années.



En 2012 je décide de créer ma propre structure spécialisée dans le conseil en stratégie Webmarketing, en partenariat avec mon ancienne direction.



6 ans plus tard, je décide de prendre un nouveau virage. L'agence s'est développée ces dernières années et il devient de plus en plus important de recruter de nouveaux collaborateurs pour faire face au volume de travail. Animé par des valeurs fortes (rémunération équitable, bien être au travail, entraide...) la transformation en SCOP m'apparait alors comme une évidence. C'est lors de ces réflexions que je vais finalement décider de rejoindre la SCOP Artefacts qui répond à la fois à mon évolution professionnelle ainsi qu'à mes valeurs personnelles.



L'aventure se poursuit et continue de porter des valeurs importantes à mes yeux :



- Des projets réalisés par des artisans du web passionnés et engagés dans une recherche d'amélioration continue.

- Des prix justes et une rémunération équitable entre tous les maillons de la chaine de production avec des prestations réalisées à 100% en France.

- Un accompagnement humain, des performances évaluées et des actions sur-mesure pour des clients qui nous renouvellent leur confiance d'année en année.



