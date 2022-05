Sebastien LECOEUR

Le Bonheur : "État durable de plénitude, de satisfaction et de sérénité, état agréable et équilibré de l’esprit et du corps, et où la souffrance, le stress et l’inquiétude sont absents. Il représente un état d’équilibre durable et non passager."



C’est parce que le BONHEUR est primordial dans la vie que j’ai décidé de me lancer dans cette AVENTURE qui est plus qu’une ENTREPRISE et que je considère plutôt comme un ART OF LIFE.



Une approche HOLISTIQUE permet d’agir à la fois sur le corps, l’esprit et l’âme.



Je suis marié avec 3 enfants, j’habite dans l’Hérault depuis 2015, au sud ouest de Montpellier pour être précis.

J’ai passé toute ma carrière professionnelle à travailler dans les services administratifs et financiers de grands groupes nationaux et internationaux (Pinault Printemps, Lyonnaise des Eaux, France Telecom, Ahlstrom, Biotope…).



En 2014, suite à un plan social je me retrouve sans travail, c’est là que j’opère une vraie réflexion sur ma vie et mes attentes, le constat s’impose de lui-même : je dois vivre selon mes valeurs qui sont le PARTAGE, L’ENTRAIDE, la BIENVEILLANCE en un mot le WELLNESS.



Le concept du Wellness repose sur un équilibre entre le corps ,l’âme et l’esprit et sur le principe que le bien être psychologique , entraine un bien être physique et spirituel.



Je propose aux gens de partager avec eux mon BONHEUR pour qu’ils redeviennent le SOLEIL de leur vie



Comment ?



En leur faisant prendre conscience de leur valeur et de leur potentiel grâce au Coaching en Psychologie Positive

Soit en séance individuelle pour des questions ciblées

Soit en séance de couple

Soit en programme individuel de 10 séances