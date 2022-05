Sébastien LECOMTE

Issu de la filière génie électrotechnique, j'ai occupé divers postes, avec comme leitmotiv la progression et l'épanouissement professionnel.



Autodidacte, volontaire et adaptable à toute situation, j'ai progressé du métier de dessinateur d'études à celui de responsable Qualité, en passant par responsable d'études et fabrication.



J'ai travaillé dans deux grands secteurs : le bâtiment et l'industrie de production.



Je suis un homme de terrain, ayant un sens pratique des techniques industrielles. Un bon relationnel, une bonne entente et une bonne écoute avec tous les acteurs d'une entreprise est pour moi primordial.



je suis quelqu'un qui aime le travail d'équipe, tout en sachant prendre individuellement initiatives et décisions.



Mes compétences :

8D

Suivi fournisseurs

Smed

Audit

Norme ISO 9001

Qualité

Automobile

Plasturgie

Bureau d'études

Impression 3D

Fabrication additive

CAO