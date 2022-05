Sebastien LECOMTE

Expert dans la vente de produits techniques et le developpement commercial BtoB.



Après une formation et une première expérience purement technique, je me suis rapidement tourné vers une fonction commerciale.

Mon entrée au sein de la société WURTH m'a permis d'acquerir et consolider les fondamentaux de la vente. Cette expérience m'a également permis aussi bien de connaitre la création d'un secteur avec 90% de prospection (création de la division Electro) que la gestion et le developpement d'un portefeuille existant (division Metal).

C'est dans le cadre de la division Metal que j'ai abordé le domaine de la fermeture (serruriers, menuisiers Alu....), domaine qui m'attire tout particulièrement et dans lequel j'évolue depuis plus de 12 ans.

Tout au long de mon parcours chez des distributeurs j'ai donc vendu des consommables de chantier et d'atelier, de la serrurerie et de la quincaillerie, de la matière première (produits siderurgiques), des biens d'équipement et de la machine-outil.



Depuis 2011, j'ai intégré la société ACTIVENCE qui fabrique et distribue des Volets Roulants, Volets Battants et des portails en aluminium auprès d'une clientèle de poseurs - installateurs professionnels.

En complément de ma mission, je suis également formateur en Habilitation Électrique afin de former notre clientèle au sein de notre organisme de formation.



Mes compétences :

Commercial B To B

Vente De Produits Techniques

Développeur Commercial

Technico-commercial

Management Équipe De Vente

Formation Technique Et Commerciale

Domotique

Maison connectée

Domaine de la fermeture