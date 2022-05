Sébastien LECOURT

CADRE TECHNICO-COMMERCIAL BOIS ET PRODUITS DÉRIVÉS du bois



Secteur: DROM-COM (Dom et Tom), France métropolitaine et Corse

Produits: bois, produits dérivés du bois et matériaux de construction

Client: Négoces généralistes et spécialisés bois, industriels de la transformation du bois

Compétences: achat, organisation logistique et containérisation,logistique, vente.

Spécialisation: export DROM et COM.



Mes compétences :

Bois

Commercial

Dom

Produits dérivés

Technico commercial

Vente

Développement commercial

Négociation

Informatique