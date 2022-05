Sébastien LEDENT

Mazars est un acteur incontournable des métiers de l’Audit et de l’Expertise Comptable, en France et à l’international.



Expert-comptable diplômé, je suis rattaché à la ligne de métier Accompagnement Comptable et Financier de Mazars à Paris.



Je réalise des missions dites « traditionnelles » (missions de tenue de comptabilité et de présentation des comptes annuels orientées PME) mais également et surtout des missions de conseils comptables auprès des entreprises cotées.



Spécialités

- Assurance, Immobilier



- Réhabilitation comptable, assistance aux travaux de clôture comptable, remplacement de Direction Comptable



- Diagnostic et gestion de projet, maitrise d’ouvrage SAP