Sebastien LEFEBVRE

Diplômé de l'école d'ingénieur généraliste ICAM, je souhaite offrir mes services à la réalisation de projets industriels.



Au cours de mes différentes expériences, j'ai acquis de fortes compétences techniques et humaines. J'ai pu mener de nombreux projets (Amélioration de processus, conception, gestion et création d'entreprise ...) et j'ai pris goût à travailler en équipe sur des problématiques techniques et pluridisciplinaires.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Gestion de projets

Logistique

Production

Qualité

Industrie

MySQL